Террористы накрыли Водяное и Катериновку огнем из 120-мм минометов

Три украинских военнослужащих получили ранения.
На приморском (мариупольском) направлении оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Водяному. Позиции ВСУ под Павлополем подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино, Гнутово и Талаковки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики задействовали 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные минометы во время обстрелов Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево и Камянки. Опорные пункты ВСУ в районе Песков оказались под огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Катериновку на Луганщине террористы также обстреливали из 120-мм минометов, автоматических гранатометов. По Попасной оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA