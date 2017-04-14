Террористы накрыли Водяное и Катериновку огнем из 120-мм минометов

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Три украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики грубо нарушают пасхальное перемирие Пресс-центр АТО/Facebook

В пятницу, 14 апреля, боевики российско-террористических формирований 29 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Игнорируя объявленный с 1 апреля режим, террористы активно использовали тяжелое вооружение. В результаты обстрелов три украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском (мариупольском) направлении оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Водяному. Позиции ВСУ под Павлополем подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино, Гнутово и Талаковки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики задействовали 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные минометы во время обстрелов Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево и Камянки. Опорные пункты ВСУ в районе Песков оказались под огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Катериновку на Луганщине террористы также обстреливали из 120-мм минометов, автоматических гранатометов. По Попасной оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.