Террористы накрыли Широкино минометным огнем

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С начала суток в зоне АТО зафиксировано 32 вооруженных провокации боевиков.

Боевики продолжают игнорировать Минские договоренности Пресс-центр АТО/Facebook

В воскресенье, 15 января, боевики российско-террористических формирований 32 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. В течение дня террористы применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направления, передает пресс-центр штаба АТО.

Широкино на мариупольском направлении подверглось обстрелами из 120-мм минометов. Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки и Широкино была зафиксирована снайперская активность противника.

Доламитное на донецком направлении боевики обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров, а по Зайцево, Авдеевке и Верхнеторецкому наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Троицкому на Луганщине террористы били из 120-мм минометов, по Новозвановке – из гранатометов и стрелкового оружия, а Золотое – обстреливали из противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".