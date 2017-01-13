Террористы накрыли Широкино минометным огнем

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Один украинский военный получил ранения.

Боевики продолжают игнорировать режим тишины в зоне АТО Facebook/Міністерство оборони України

В пятницу, 13 января, боевики российско-террористических формирований 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Водяное из запрещенных Минскими договоренностями минометов. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты били по Гнутово, Павлополю, Широкино и Новотроицкому. В районе Гнутово активизировались снайперы противника.

По Луганскому, Пивничному, Зайцево и Авдеевке на донецком направлении противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Крымского на Луганщине была зафиксирована снайперская активность террористов.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".