Террористы накрыли Широкино минометным огнем

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях в зоне АТО

В среду один украинский боец получил ранения Facebook/Міністерство оборони України

В среду, 4 января, боевики российско-террористических формрований 32 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения. Террористы задействовали запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино на мариупольском направлении оккупанты били из минометов, гранатометов, орудий БМП и стрелкового оружия. Минометным обстрелам также подверглось Водяное, по Талаковке и Гнутово противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Троицкое и Зайцево на донецком направлении оккупанты обстреливали из 120-мм и 82-мм минометов, а Луганское, Авдеевку и Крутую Балку – из гранатометов и стрелкового оружия.

По Новозвановке на Луганщине противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, а по Станице Луганской и Новоалександровке – из гранатометов.

В результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".