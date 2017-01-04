Террористы накрыли Широкино минометным огнем

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях в зоне АТО
По Широкино на мариупольском направлении оккупанты били из минометов, гранатометов, орудий БМП и стрелкового оружия. Минометным обстрелам также подверглось Водяное, по Талаковке и Гнутово противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Троицкое и Зайцево на донецком направлении оккупанты обстреливали из 120-мм и 82-мм минометов, а Луганское, Авдеевку и Крутую Балку – из гранатометов и стрелкового оружия.
По Новозвановке на Луганщине противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, а по Станице Луганской и Новоалександровке – из гранатометов.
В результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA