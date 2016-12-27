Террористы накрыли Широкино минометным огнем

Вооруженные провокации боевиков были зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения.

Боевики игнорируют режим тишины и Минские договоренности Пресс-центр АТО/Facebook

Во вторник, 27 декабря, боевики российско-террористических формирований, игнорируя объявленный режим тишины, 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения. Вооруженные провокации оккупантов были зафиксированы на всех направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино на мариупольском направлении террористы били из 120-мм и 82-мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями. Талаковку, Водяное и Марьинку противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Широкино также была зафиксирована снайперская активность противника.

На донецком направлении обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра подверглись Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по украинским позициям в районе Луганского, Зайцево, Невельского и Мироновского.

Под Новоалександровкой и Новозвановкой на Луганщине противник задействовал БТР, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".