Террористы накрыли Широкино минометным огнем

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Противник сосредоточил обстрелы на мариупольском направлении.

На мариупольском направлении в воскресенье было неспокойно Facebook/Міністерство оборони України

В воскресенье, 4 декабря, боевики российско-террористических формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции . Все обстрелы были зафиксированы на мариупольском направлении в светлое время суток, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Утром противник обстрелял из минометов позции Вооруженных сил Украины в районе Широкино.

В течение дня оккупанты били по Талаковке, Красногоровке, Марьинке и Широкино из минометов калибра 92 и 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".