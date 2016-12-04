Террористы накрыли Широкино минометным огнем

Противник сосредоточил обстрелы на мариупольском направлении.
Утром противник обстрелял из минометов позции Вооруженных сил Украины в районе Широкино.
В течение дня оккупанты били по Талаковке, Красногоровке, Марьинке и Широкино из минометов калибра 92 и 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.
Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA