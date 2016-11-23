Террористы накрыли Широкино минометным огнем

Под Марьинкой была зафиксирована снайперская активность противника.

С начала суток в зоне АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ Facebook/Gennadiy Dubovoy

В среду, 23 ноября, боевики российско-террористических формирований 22 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. С начала суток оккупанты активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Марьинке, Широкино, Красногоровке и Талаковке на мариупольском направлении оккупанты били из минометов и гранатометов.

Позиции ВСУ под Авдеевкой и Луганским на донецком направлении, а также Новоалександровкой и Троицким на Луганщине обстреливались из стрелкового оружия, гранатометов и орудий БМП.

В районе Марьинки и Павлополя на мариупольском и Новоалександровки на луганском направлении была зафиксирована снайперская активность противника.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".