Террористы накрыли Широкино минометным огнем

Под Марьинкой была зафиксирована снайперская активность противника.
По Марьинке, Широкино, Красногоровке и Талаковке на мариупольском направлении оккупанты били из минометов и гранатометов.
Позиции ВСУ под Авдеевкой и Луганским на донецком направлении, а также Новоалександровкой и Троицким на Луганщине обстреливались из стрелкового оружия, гранатометов и орудий БМП.
В районе Марьинки и Павлополя на мариупольском и Новоалександровки на луганском направлении была зафиксирована снайперская активность противника.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA