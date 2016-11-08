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Террористы накрыли Широкино минометным огнем

8 ноября в 19:33

На мариупольском направлении сохраняется наиболее напряженная обстановка в зоне АТО.

Широкино_ минометная мина снаряд
Оккупанты продолжают провоцировать украинских военных на ответный огонь
Пресс-центр АТО/Facebook
Во вторник, 8 ноября, боевики российско-террористических формирований 22 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где боевики совершили 13 обстрелов. На донецком и луганском направлениях было зафиксировано три и шесть вооруженных провокаций соответственно, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Березовому, Красногоровке и Степному на мариупольском направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, а по Лебединскому – из минометов калибра 82 миллиметра. Кроме того, Широкино, Водяное и Красногоровку террористы обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Луганскому на донецком направлении наемники били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и орудий БМП. Против защитников Авдеевки террористы задействовали гранатометы и стрелковое оружие.

Крымское на Луганщине подверглось обстрелу из 82-мм минометов, а Желтое, Станица Луганская и Новоалександровка из гранатометов. В районе Балки-Кошарной противник задействовал боевую машину пехоты.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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