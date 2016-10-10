Террористы накрыли Широкино минометным огнем

В течение дня боевики неоднократно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, а также задействовали БМП.

На мариупольском направлении в понедельник было неспокойно Пресс-центр АТО/Facebook

В понедельник, 10 октября, боевики российско-террористических формирований 16 раз нарушили режим прекращения оня в зоне проведения. 11 вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении, пять – на луганском, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Украинские позициии под Водяным, Широкино и Талаковкой противник обстрелял из 82-мм и 120-мм минометов.

Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также орудий БМП оккупанты открывали огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Марьинки, Новозвановки, Новоалександровки, Гнутово, Павлополя и Широкино.

На донецком направлении с начала суток обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.