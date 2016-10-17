Террористы накрыли Широкино и Водяное артиллерийским огнем

Наиболее напряженная обстановка в зоне АТО сохраняется на мариупольском направлении.

Боевики продолжают игнорировать Минские договоренности Полк "Азов"/Facebook

В понедельник, 17 октября, боевики российско-террористических формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. 13 вооруженных провокаций, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов и ствольной ратиллерии, были зафиксировано на, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино и Водяному оккупанты били из 122-мм орудий самоходных артиллерийских установок, а также из 120-мм и 82-мм минометов. Под минометным огнем также оказалась Талаковка, а позиции ВСУ под Новотроицким террористы обстреливали из стрелкового оружия.

Верхнеторецкое на донецком направлении подверглось обстрелу из минометов, а по Авдеевке и Луганскому наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине с начала суток было зафиксировано две вооруженные провокации. По опорным пунктам сил АТО в районе Новоалександровки противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.