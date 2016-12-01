Террористы накрыли Широкино и Красногоровку минометным огнем

Под Марьинкой оккупанты задействовали БМП.

Оккупанты сосредоточили обстрелы на мариупольском направлении Андрей Проць, ZN.UA

В четверг, 1 декабря, боевики российско-террористических формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. Большинство обстрелов было зафиксировано на, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино и Красногоровке оккупанты били из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. В районе Марьинки, Новогригоровки и Новтороицкого террористы задействовали боевые машины пехоты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Новтроицкого и Красногоровки вели огонь снайперы противника.

Под Авдеевкой на донецком направлении были зафиксированы вооруженные провокации боевиков с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ в районе Балки Кошарной на Луганщине террористы обстреливали из 82-мм и 120-мм минометов, а Новоалександровку, Троицкое и Крымское – из гранатометов.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".