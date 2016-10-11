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Террористы накрыли Широкино артиллерийским огнем

11 октября в 19:36

В штабе отметили обострение ситуации на мариупольском направлении.

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Оккупанты усилили обстрелы на мариупольском направлении
Оксана Денисова, ZN.UA
Во вторник, 11 октября, боевики российско-террористических формирований продолжили провокационные обстрелы позиций ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции, в том числе, из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. 12 из 13 вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Опорные пункты ВСУ в районе Широкино и Водяного противник обстрелял из орудий самоходных артиллерийских установок калибра 122 миллиметра. По Лебединскому и Талаковке оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов. Позиции сил АТО под Марьинкой подверглись обстрелам из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На луганском направлении была зафиксирована вооруженная провокация с применением стрелкового оружия.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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