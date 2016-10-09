Террористы накрыли Широкино артиллерийским огнем

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С начала суток в зоне АТО зафиксировано 10 вооруженных провокаций.

На Луганщине в воскресенье было "тихо" Пресс-центр АТО/Facebook

В воскресенье, 9 октября, боевики российско-террористических подразделений 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения

Восемь вооруженных провокация было зафиксировано на мариупольском направлении, два – на донецком.

По Марьинке, Гранитному, Павлополю, Авдеевке и Новгородскому оккупанты били из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Опорные пункты ВСУ в районе Широкино боевики дважды накрывали огнам из артиллерийских оружий калибра 122 миллиметра.

Под Авдеевкой и Новгородским противник задействовал боевую машину пехоты.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.