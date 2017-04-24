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Террористы накрыли минометным огнем жилые кварталы Марьинки

24 апреля в 21:24

Перед этим боевики обстреляли КПВВ из стрелкового оружия.

Марьинка1
Штаб проверяет информацию о пострадавших военнослужащих и мирных жителях Марьинки
Пресс-центр АТО/Facebook
Боевики российско-террористических формирований в очередной раз обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области.

По предварительной информации, террористы вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и орудий БМП, сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером в понедельник, 24 апреля.

Обстрелом повреждены здания в Марьинке. Штаб проверяет информацию о пострадавших военнослужащих и мирных жителях.

Перед этим оккупанты обстреляли из стрелкового оружия контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка". По предварительным данным, гражданские лица, а также военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, которые несут дежурство на КПВВ, не пострадали.

Противник вел огонь со стороны оккупированной Александровки.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс Марьинка
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