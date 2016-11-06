Террористы накрыли Марьинку и Красногоровку минометным огнем

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На мариупольском направлении сохраняется наиболее напряженная обстановка.

Боевики задействовали артиллерию и бронетехнику на мариупольском направлении Пресс-центр АТО/Facebook

В воскресенье, 6 ноября, боевики российско-террористических формирований 25 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где было зафиксировано 19 обстрелов. На донецком и луганском направлениях боевики совершили четыре и две вооруженных провокации соответственно, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении по Марьинке, Красногоровке и Водяному оккупанты вели огонь из 120-мм, а по Гнутово и Талаковке – из 82-мм минометов. Опорные пункты ВСУ в районе Новотроицкого боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Красногоровки, Березово и Широкино задействовали БМП.

По Луганскому на донецком направлении наемники били из гранатометов и орудий БМП, по Зайцево – из минометов калибра 82 миллиметра. Авдеевка подверглась обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Новоалександровку на Луганщине террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.