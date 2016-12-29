Террористы накрыли Красногоровку минометным огнем

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 25 вооруженных провокаций боевиков на всех направлениях вдоль линии разграничения.
На мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреливали Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. Под Гнутово была зафиксирована снайперская активность противника.
По Луганскому, Троицкому, Зайцево, Верхнеторецкому, Авдеевке и Крутой Балке на донецком направлении террористы били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Малиновое и Балку Крутенькую на Луганщине противник обстреливал из минометов и гранатометов.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA