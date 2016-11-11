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Террористы накрыли Красногоровку и Водяное минометным огнем

11 ноября в 18:41

Большинство обстрелов с начала суток было зафиксировано на мариупольском направлении.

Широкино_ минометная мина снаряд
Террористы продолжают обстрелы Станицы Луганской
Пресс-центр АТО/Facebook
В пятницу, 11 ноября, боевики российско-террористических операций 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. Большинство обстрелов с начала суток было зафиксировано на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Красногоровке и Водяному оккупанты били из минометов, по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке – из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки противник задействовал боевую машину пехоты.

Продолжили террористы и ежедневные обстрелы Станицы Луганской. В пятницу позиции ВСУ подверглись обстрелу из гранатометов.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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