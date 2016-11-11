Террористы накрыли Красногоровку и Водяное минометным огнем

Большинство обстрелов с начала суток было зафиксировано на мариупольском направлении.
По Красногоровке и Водяному оккупанты били из минометов, по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке – из гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки противник задействовал боевую машину пехоты.
Продолжили террористы и ежедневные обстрелы Станицы Луганской. В пятницу позиции ВСУ подверглись обстрелу из гранатометов.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA