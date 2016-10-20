Террористы накрыли Авдеевку огнем из 152-мм артиллерии

Боевики активизировались на всех направлениях в зоне АТО.

После саммита "Нормандской четверки" оккупанты активизировались в Донбассе Facebook/Батальйон спеціального призначення "Азов"

В четверг, 20 октября, боевики российско-террористических формирований 20 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями вооружений были зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Авдеевку на донецком направлении террористы накрыли огнем из 152-мм гаубиц, 122-мм орудий самоходных артилерийских установок, 82-мм минометов, а также обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении оккупанты 13 раз нарушали режим тишины. По Марьинке, Старогнатовке и Павлополю боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по Широкино, Тарамачуку и Красногоровке – били из 82-мм и 120-мм минометов.

Пять вооруженных провокаций с применением минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано в районе Станице Луганской и Трехизбенки на луганском направлении.

Тем временем, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.