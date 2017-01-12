Террористы накрыли Авдеевку минометным огнем

Три украинских бойца получили ранения.
На мариупольском направлении оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Павлополю, Гнутово, Красногоровке, Марьинке и Широкино. В районе Талаковки противник задействовал БМП, под Широкино была зафиксирована снайперская активность террористов.
По Золотому и Крымскому на Луганщине наемники били из 82-мм минометов, а по Новозвановке и Новоалександровке – из гранатометов и стрелкового оружия.
Из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали украинские позиции в районе Камянки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого на донецком направлении.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA