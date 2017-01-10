Террористы накрыли Авдеевку минометным огнем

Два украинских военных получили ранения, один погиб.

Боевики продолжают игнорировать режим тишины в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

Во вторник, 10 января, боевики российско-террористических формирований 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения. Террористы задействовали запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении оккупанты обстреляли из гранатометов Широкино, Марьинку и Водяное, а Талаковку – еще и из минометов. По Новотроицкому и Павлополю боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Под Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.

По Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево оккупанты били из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. По Опытным противник задействовал БМП.

Новозвановку на Луганщине террористы обстреляли из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

Один украинский военнослужащий в резльтате обстрелов погиб, двое – получили ранения.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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