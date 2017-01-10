Топ Новости
<
>

Террористы накрыли Авдеевку минометным огнем

10 января в 18:58

Два украинских военных получили ранения, один погиб.

Широкино_ минометная мина снаряд
Боевики продолжают игнорировать режим тишины в зоне АТО
Пресс-центр АТО/Facebook
Во вторник, 10 января, боевики российско-террористических формирований 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Террористы задействовали запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении оккупанты обстреляли из гранатометов Широкино, Марьинку и Водяное, а Талаковку – еще и из минометов. По Новотроицкому и Павлополю боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Под Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.

По Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево оккупанты били из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. По Опытным противник задействовал БМП.

Новозвановку на Луганщине террористы обстреляли из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

Один украинский военнослужащий в резльтате обстрелов погиб, двое – получили ранения.

Читайте также: Террористы обстреляли жилые кварталы Харцызска на рождество – разведка

 Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги АТО ВСУ Минск ОРДЛО ДНР ЛНР Донбасс перемирие
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Последние новости