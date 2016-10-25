Террористы накрыли Авдеевку минометным огнем

Боевики открывали огонь по позициям ВСУ на донецком и мариупольском направлениях.

На мариупольском направлении активизировались снайперы противника Полк "Азов"/Facebook

Во вторник, 25 октября, боевики российско-террористических формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Вооруженные провокации, в том числе, с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений были зафиксированы на мариупольском и донецком направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки оккупанты били из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Минометным обстрелам также подверглись позиции сил АТО под Красногоровкой и Водяным. Вблизи Марьинки и Старогнатовки террористы октрывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на мариупольском направлении была зафиксирована снайперская активность противника.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября ее участники в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты". Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.