Террористы накрыли Авдеевку и Широкино минометным огнем

На мариупольском направлении оккупанты задействовали БМП.
Авдеевку на донецком направлении оккупанты обстреливали из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, по Опытному и Камянке – били из гранатометов.
На мариупольском направлении под минометным огнем оказались позиции ВСУ под Широкино и Красногоровкой. В районе Новогригоровки, Водяного и Талаковки противник задействовал БМП, а Новотроицкое – обстрелял из гранатометов. Под Марьинкой и Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.
По Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке на луганщине террористы открывали огонь из минометов.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA