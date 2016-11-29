Террористы накрыли Авдеевку и Широкино минометным огнем

На мариупольском направлении оккупанты задействовали БМП.

Ночь в зоне АТО прошла относительно спокойно Facebook/Міністерство оборони України

Во вторник, 29 ноября, боевики российско-террористических формирований 22 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Ночь прошла относительно спокойно, противник активизировался в светлое время суток, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Авдеевку на донецком направлении оккупанты обстреливали из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, по Опытному и Камянке – били из гранатометов.

На мариупольском направлении под минометным огнем оказались позиции ВСУ под Широкино и Красногоровкой. В районе Новогригоровки, Водяного и Талаковки противник задействовал БМП, а Новотроицкое – обстрелял из гранатометов. Под Марьинкой и Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.

По Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке на луганщине террористы открывали огонь из минометов.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".