Террористы накрыли Авдеевку и Широкино минометным огнем

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях вдоль линии разграничения.

Боевики продолжают игнорировать Минские договренности Пресс-центр АТО/Facebook

В среду, 2 ноября, боевики российско-террористических формирований 25 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. 16 вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском, пять – на донецком и четыре – на луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По опорным пунктам ВСУ в районе Широкино, Талаковки и Авдеевки боевики открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Павлополю и Трехизбенке оккупанты били из гранатометов, по Тарамчуку и Крымскому – из минометов, а по Троицкому – из орудий БМП.

Новгородское террористы обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Новозвановку и Новоалександровку – из стрелкового оружия.

В районе Красногоровки активизировались снайперы противника.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.