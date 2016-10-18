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Террористы дважды за вечер обстреляли КПВВ "Гнутово" - Госпогранслужба

18 октября в 22:42

В результате обстрелов пострадали стоящие вдоль КПВВ дома, сообщил помощник председателя ГПСУ. 

АТО мина
Боевики обстреляли украинский КПВВ из минометов
Пресс-центр АТО/Facebook
Вечером 18 октября боевики предприняли два минометных обстрела КПВВ "Гнутово", сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"С 20.38 по 20.47 и с 21.03 по 21.10 два минометных обстрела КПВВ "Гнутово", около 25-30 мин 120 калибра", - написал он в Facebook.

По словам Слободяна, в ходе обстрелов пострадали дома вдоль КПВВ.

"Потерь и раненых нет. Ответный огонь не открывался", - резюмировал он.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики АТО ВСУ
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