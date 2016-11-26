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Террористы "ДНР" заявили о "выдворении" журналистов "Дождя"

26 ноября в 00:11

Журналисты находились на оокупированной территории без "аккредитации", в так называемом "МГБ "ДНР" с ними провели разъяснительную беседу.

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Журналисты "Дождя" "пообщались" с сотрудниками "МГБ ДНР"
vk.com/strelkov_info
Так называемое "Министерство государственной безопасности" террористической группировки "ДНР" распространило сообщении о "выдворении" журналистов российского телеканала "Дождь", которые ранее перестали выходить на связь с редакцией, на территорию РФ.

"При просмотре видеозаписей сотрудниками "министерства"установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в "республике". За нарушение "закона ДНР", регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович, выдворены на территорию Российской Федерации", – сказано в сообщении, распространенном вечером в пятницу, 25 ноября.

В так называемом "МГБ "ДНР" утверждают, что журналисты работали на оккупированной территории без необходимой "аккредитации", и что с ними провели "разъяснительную беседу". Телеканал "Дождь", в свою очередь, сообщал, что журналисты получили у боевиков разрешение на съемку.

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Как сообщалось, 25 ноября журналисты российского телеканала "Дождь" Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь с редакцией. Перед исчезновением журналисты сообщили редакции, что их задержали представители так называемого "МГБ ДНР". Однако на горячей линии "МГБ" телеканалу "Дождь" сообщили, что в пятницу аресты не производились.

Как сообщается, в Донецке журналисты записали интервью с бывшим секретарем так называемого "совета безопасности ДНР" Александром Ходаковским.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Дождь ДНР Ходаковский Захарченко
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