Террористы "ДНР" угрожают приехать в Одессу и Николаев

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Захарченко заявил об этом в оккупированном Торезе.

Захарченко пригрозил захватить Одессу и Николаев vk/zaharcgenko_official

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко во время концерта в оккупированном Торезе заявил, что боевики незаконных бандформирований приедут в Одессу, Николаев и Каховку, как хозяева.

"Я спел эту песню, потому что в ней есть важные для нас слова. Сегодня мы были у ребят на передовой и говорили о том, как мы будем дальше вообще жить и чего мы добиваемся. Так вот в этой песне есть ответ на вопрос: "А чего мы вообще хотим?". И в Одессу мы придем как хозяева, и Николаев, и в славную Каховку", – сказал Захарченко, передает Gazeta.ua

Вместе с террористами на сцене выступал украинский певец Джанго и российский пропагандист Захар Прилепин.

Ранее в группе "ИС" сообщили, что сотрудники "МГБ ДНР" получили указание "усилить охрану военных и государственных деятелей республики".