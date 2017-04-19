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Террористы "ДНР" стреляют по позициям сил АТО из жилых кварталов — разведка

19 апреля в 12:09

Российское командование боевиков настаивало на обращении жителей с обвинениями сил АТО, а не террористов.

боевики
Террористы продолжают использовать запрещенное "Минском" вооружение
112 Украина
Боевики террористической группировки "ДНР" продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"18 апреля э.г. противником было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в т.ч. минометы, с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора н.п.Ясиноватая", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отметили, что российское командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местных органов власти" по обвинению в обстрелах сил АТО.

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Ранее в ГУР сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет социальное напряжение.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО боевики терроризм обстрел ДНР
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