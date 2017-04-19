Террористы "ДНР" стреляют по позициям сил АТО из жилых кварталов — разведка

Российское командование боевиков настаивало на обращении жителей с обвинениями сил АТО, а не террористов.
"18 апреля э.г. противником было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в т.ч. минометы, с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора н.п.Ясиноватая", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке также отметили, что российское командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местных органов власти" по обвинению в обстрелах сил АТО.
Ранее в ГУР сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет социальное напряжение.ZN.UA