Террористы "ДНР" сообщили о "борьбе" с российской контрабандой – ИС

Контрабандистов подозревают также в причастности к "террористической деятельности" на оккупированных территориях.
В частности, контрабандисты подделали печати соответствующих "органов власти ДНР", что позволяло им беспрепятственно перемещать товары через границу.
В "МГБ ДНР" активно ищут контрабандистов, а также рассматривает версию их причастности к "террористической деятельности" на территории "Л-ДНР".
Напомним, в начале декабря пришлого года пограничники Краматорского отряда задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" автомобиль с крупной партией медицинских препаратов. Машина двигалась в направлении ОРДО, сопроводительных документов у водителя не было.ZN.UA