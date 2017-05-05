Террористы "ДНР" сообщили о "борьбе" с российской контрабандой – ИС

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Контрабандистов подозревают также в причастности к "террористической деятельности" на оккупированных территориях.

В оккупированном Донецке ищут "российскую контрабанду" politica-ua.com

На временнотак называемое "МГБ" террористической организации "ДНР" отрапортовало о выявлении канала поставок "контрабанды" из России, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, контрабандисты подделали печати соответствующих "органов власти ДНР", что позволяло им беспрепятственно перемещать товары через границу.

В "МГБ ДНР" активно ищут контрабандистов, а также рассматривает версию их причастности к "террористической деятельности" на территории "Л-ДНР".

Напомним, в начале декабря пришлого года пограничники Краматорского отряда задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" автомобиль с крупной партией медицинских препаратов. Машина двигалась в направлении ОРДО, сопроводительных документов у водителя не было.