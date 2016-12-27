Террористы "ДНР" освободили двух пленных женщин - СМИ

Процедура передачи состоялась между Донецком и Макеевкой.

Террористы освободили двух заложников Евгений Шибалов, ZN.UA

Боевикипередали главе украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Как сообщает "УНИАН", со ссылкой на один из подконтрольных ОРДЛО информресурсов, процедура передачи состоялась между Донецком и Макеевкой.

Рубан выразил уверенность в том, что передача пленных будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе.

Накануне Боевики заявили, что отдадут Надежде Савченко двух пленных женщин. В своем заявлении они заявили, что считают Савченко "представителем здоровой части украинского народа" и в качестве "жеста доброй воли" готовы отдать двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.