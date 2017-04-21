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Террористы "ДНР" набирают заключенных на службу — разведка

21 апреля в 10:57

Срок обязательного пребывания на военной службе приравнивается к сроку освобождения из заключения.

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Боевики освобождают заключенных для службы в рядах террористов "ДНР"
vk/club_donbasskih
Боевики террористической группировки "ДНР" досрочно освобождают заключенных из тюрем оккупированной террористами территории Донецкой области для замещения должностей в составе формирования, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Командованием 1 АК для комплектования личным составом 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты осуществлен отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы по случаю празднования 9 мая. Освобожденные сразу будут направлены для замещения вакантных должностей в подразделениях полка, срок их обязательного пребывания на военной службе приравнивается к сроку освобождения из заключения", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее в ГУР сообщили, что российские командиры террористической группировки "ДНР" заставляют подчиненных боевиков сдавать деньги на "оборону" и затем разворовывают их.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги освобождение служба терроризм ДНР
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