Террористы активизировались на всех направлениях в зоне АТО – штаб

Боевики активно применяют тяжелые минометы и бронетехнику.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении Пресс-центр АТО/Facebook

В среду, 12 октября, боевики российско-террористических формирований 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Оккупанты активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях, а также задействовали бронетехнику, сообщает пресс-центр штаба АТО.

13 нарушений режима тишины было зафиксировано на мариупольском направлении, шесть из них – с применением тяжелых вооружений. По опорным пунктам ВСУ в районе Водяного и Талаковки оккупанты били из 120-мм минометов, а под Широкино – еще и из стрелкового оружия.

Новотроицкое на донецком направлении подверглось обстрелу из миномета калибра 120 миллиметров.

На луганском направлении террористы совершили 10 вооруженных провокаций. Новоалександровку обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и орудий БМП, а Новозвановку – из 82-мм минометов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.