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Террорист "ДНР" поджег других боевиков — разведка

21 апреля в 11:17

Блиндаж сгорел. Пострадавшие террористы госпитализированы.

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Боевик "ДНР" поджег блиндаж со своими "сослуживцами"
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Боевик террористической группировки "ДНР" после конфликта с "сослуживцами" бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, где они находились, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащий 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК после конфликта с "сослуживцами" бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, в котором находились его обидчики. Блиндаж сгорел, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее в ГУР сообщили, что российские командиры террористической группировки "ДНР" заставляют подчиненных боевиков сдавать деньги на "оборону" и затем разворовывают их.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР терроризм боевики
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