Террорист "ДНР" поджег других боевиков — разведка

Блиндаж сгорел. Пострадавшие террористы госпитализированы.
"Военнослужащий 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК после конфликта с "сослуживцами" бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, в котором находились его обидчики. Блиндаж сгорел, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее в ГУР сообщили, что российские командиры террористической группировки "ДНР" заставляют подчиненных боевиков сдавать деньги на "оборону" и затем разворовывают их.
ZN.UA