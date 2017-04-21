Террорист "ДНР" поджег других боевиков — разведка

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Блиндаж сгорел. Пострадавшие террористы госпитализированы.

Боевик "ДНР" поджег блиндаж со своими "сослуживцами" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевикпосле конфликта с "сослуживцами" бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, где они находились, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащий 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК после конфликта с "сослуживцами" бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, в котором находились его обидчики. Блиндаж сгорел, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее в ГУР сообщили, что российские командиры террористической группировки "ДНР" заставляют подчиненных боевиков сдавать деньги на "оборону" и затем разворовывают их.