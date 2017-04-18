Территорию Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов очистили от снарядов - ГСЧС

На месте ЧС работают 165 спасателей и 44 единицы техники.
"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 165 человек и 44 единицы техники, в том числе от ГСЧС 17 человек и пять единиц техники. Пиротехники ГСЧС несут дежурство в круглосуточном режиме", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Спасатели также рассказали о том, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации его последствий под председательством главы Балаклейской районной государственной администрации Степана Масельского.
В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.
СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".
Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA