Территорию Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов очистили от снарядов - ГСЧС

На месте ЧС работают 165 спасателей и 44 единицы техники.

Работы по очистке Балаклеи от взрывоопасных предметов завершены dsns.gov.ua

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов территориюи девяти населенных пунктов вблизи нее, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 165 человек и 44 единицы техники, в том числе от ГСЧС 17 человек и пять единиц техники. Пиротехники ГСЧС несут дежурство в круглосуточном режиме", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Спасатели также рассказали о том, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации его последствий под председательством главы Балаклейской районной государственной администрации Степана Масельского.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".