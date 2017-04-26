Теплый воздух с юго-запада Европы охватит всю территорию Украины

Погоду в Украине будет определять поле повышенного давления. Большинство западных областей окажутся в зоне влияния атмосферного фронта.

Стало известно, когда температура в Киеве поднимется до 25° ZN.UA

В четверг, 27 апреля, в большинстве западных регионов прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков, сообщает

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в западных, Житомирской и Киевской областях 5-10°; днем 19-24°, на побережье морей, во Львовской, Волынской, Черниговской и Сумской областях 12-18°.

В Киеве без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

В пятницу, 28 апреля, в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди, град, шквалы 15-22 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных, северных областях и на побережье морей 6-12°; днем 20-26°, на побережье морей и на крайнем западе страны 11-17°.

В Киеве 28 апреля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 23-25°.

Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано шесть температурных рекордов. В частности, 2 апреля, в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года. Однако после 12 апреля в Украине резко похолодало, а в южных, центральных и восточных областях выпал снег.