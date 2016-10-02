Теневикам от оборонки инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств

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Госсредства перегоняются предприятиям-поставщикам оборудования и комплектующих, после чего обналичиваются через фиктивные фирмы, существующие только на бумаге.

Менделеев рассказал о схемах разворовывания госсредств в "Укроборонпроме" rossandhelen / Depositphotos

услугами

По данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ,конвертаторов средств на сегодняшний день пользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев.

"Государственные средства, поступившие на предприятия "Укроборонпрома" в рамках оборонного заказа, перегоняются предприятиям-поставщикам оборудования и комплектующих. Те, в свою очередь, перечисляют эти деньги на другие фирмы, которые существуют только на бумаге и никакой хозяйственной деятельности по сути не осуществляют. В последующем через карточные счета физических лиц или физлиц-предпринимателей бюджетные средства обналичиваются", - объясняет схему автор статьи.

По словам Менделеева, наиболее показательным в этом плане является уголовное производство, которое ведет военная прокуратура по признакам разворовывания государственного имущества.

Как установили следователи, работники более 20 предприятий ГК "Укроборонпром", среди которых — ГП "Киевский бронетанковый завод", ПАО "НПО "КЗА им. Петровского", ГП "Львовский радиоремонтный завод", ГП ГХВФ "Укринмаш", ПАО "Киевский завод "Радар", хитро оприходовали государственные средства на сумму более 50 млн грн.

В ходе следственных действий прокуратуре удалось установить, что все эти государственные предприятия пользовались услугами двух контрагентов с ограниченной ответственностью — предприятий "Брендоборонмаркет" и "ВТС-ПРОМ". Как оказалось, эти два субъекта хозяйствования поставляли предприятиям ОПК микросхемы и другое компьютерное оборудование, правда (как считают следователи), только виртуально.

Такими же виртуальными операциями занимались их 19 предприятий-поставщиков из Харьковской области. Признаки их фиктивности и принадлежность к конвертационным центрам удалось подтвердить следователям управления финансовых расследований фискальной службы в Харьковской области, которые независимо от военной прокуратуры проводили собственное расследование деятельности организаторов крупного конвертационного центра на территории области, говорится в статье.

Напомним, апрельский тендер Министерства обороны Украины на поставку 70 тыс. т нефтепродуктов свидетельствует о том, что чиновники Минобороны неоднократно нарушили закон, результатом чего стала переплата поставщику более 100 млн грн и меньший объем топлива по сравнению с первоначальным. Об этом в статье для ZN.UA пишет эксперт нефтерынка Сергей Куюн.

Подробнее о преступных схемах в украинской оборонке читайте в статье Дмитрия Менделеева "Укробналпром". Аll inclusive" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".