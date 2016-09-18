Тема "тайных тюрем СБУ" является операцией российских спецслужб - Трепак

По мнению экс-заместителя главы СБУ, шумиха с "тайными тюрьмами СБУ" связана с пунктом Минских соглашений об освобождении и обмене всех "заложников и незаконно удерживаемых лиц".

Тему "тайных тюрем" удачно раздули пропагандисты / Иллюстративное фото

Подогретая пропагандистскими СМИ тема существования в Украине незаконных мест лишения свободы - "тайных тюрем СБУ" - является удачной операцией российских спецслужб, которую следует рассматривать в контексте общей ситуации, сложившейся, начиная с весны 2014 г., в Донбассе.Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак."В течение последних нескольких месяцев широкий международный резонанс получила тема существования в Украине незаконных мест лишения свободы, или, как их назвали, — "тайных тюрем СБУ". Активная эксплуатация этой темы в российских СМИ, вынесение ее на уровень ООН могут быть акцией, направленной на подрыв международного реноме Украины", - считает он.По словам Трепака, вопрос, который надо выяснить, — это правовой статус лиц, задержанных (захваченных) нашими воинами и правоохранителями."Кем они юридически являются: задержанными, подозреваемыми в совершенном преступлении, пленными (но ведь войны юридически нет)? По каким критериям и на основании каких законов его определять? По нормам Уголовного и Уголовного процессуального кодексов, что, как отмечалось выше, во многих случаях было просто невозможно сделать? Согласно указанию высшего командования? Исходя из собственной совести? Эти вопросы — ключевые как для определения правомерного поведения относительно таких лиц, так и с точки зрения ответственности за определенные действия против них. Но однозначного и четкого ответа на них нет. Точнее, ответ этот, безусловно, в законах есть. Но это — законы мирного времени, которые в условиях войны часто применить просто невозможно", - пишет Трепак."В то же время, как кажется, политическое руководство государства для себя этот ответ нашло. И зафиксировало его в минских соглашениях от 5 сентября 2014 г. и от 12 февраля 2015 г., которые от лица Украины по поручению действующего президента Порошенко подписал бывший президент Кучма. В них как об обязательстве Украины речь идет об освобождении и обмене всех "заложников и незаконно удерживаемых лиц". Вдумайтесь в содержание этой формулировки! По сути, она утверждает, что все захваченные (задержанные) украинскими бойцами и правоохранителями боевики и их пособники — это заложники и другие незаконно удерживаемые украинской властью лица", - говорится в статье.По мнению Трепака, подписав в таком виде минские соглашения, Украина фактически признала, что она, во-первых, является государством-террористом (поскольку захватывает и удерживает заложников), во-вторых, вопреки базовым международным документам и национальному законодательству, незаконно удерживает каких-то лиц."Кроме того, если Украина в минских соглашениях признала, что ее власть незаконно удерживает заложников и других лиц, то, по логике, есть места, где их удерживают. Поскольку заложники и незаконно удерживаемые лица, по определению, не могут помещаться в официальные места лишения свободы (СИЗО, ИВС, тюрьмы и т.п.), следовательно, они содержатся в незаконных местах — "тайных тюрьмах"? Если это так, то украинской власти не следует "вилять", а надо обо всем правдиво рассказать представителям ООН и показать места, где находятся "заложники и незаконно удерживаемые лица", - пишет Трепак.

Напомним, ранее появилась информация о якобы существующих "тайных тюрьмах" СБУ. Так, правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в совместном докладе заявили об освобождении 13 человек из такой "тайной тюрьмы" и потребовали от украинских властей провести тщательное расследование по данному факту.

Подробнее о теме "тайных тюрем СБУ" читайте в статье Виктора Трепака "Тайные тюрьмы СБУ": миф или реалии войны?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".