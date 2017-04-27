Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ находится в Украине – Хуг

СММ оформляет документы для отправки тела Джозефа Стоуна в США.

Тело Джозефа Стоуна отправят в США, как только утрясут необходимые формальности в Украине ntv.ru

Тело наблюдателя ОБСЕ гражданина США Джозефа Стоуна, погибшего в результатемониторинговой миссии в ОРЛО, отправят в Соединенные Штаты после согласования необходимых формальностей в Украине.

"Тело Джозефа все еще в Украине. Сейчас урегулируются все формальности для обеспечения скорейшего и достойного возвращения его тела на родину", – сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в комментарии Hromadske.ua.

ОБСЕ проводит собственное расследование обстоятельств инцидента.

""Я хочу повторить и высказаться очень четко: мы не считаем, что это был несчастный случай. 23 апреля Джозеф Стоун погиб в результате применения оружия неизбирательного действия", – подчеркнул Хуг.

Замглавы миссии ОБСЕ сообщил, что наблюдателя возобновили патрулирование в зоне АТО, в том числе, в районе подрыва автомобиля, однако соблюдают дополнительные меры предосторожности.

"Теперь мы осуществляем патрулирование, передвигаясь по дорогам с твердым покрытием, иначе говоря, асфальтированными и бетонными дорогами", – уточнил представитель ОБСЕ.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.