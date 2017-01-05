Бланк лицензии выдали раньше срока, чтобы снять напряжение в обществе. Так и не дождались информации о собственниках.

Скандальному телеканалу "1+1" выдали бланк лицензии, не дождавшись информации о собственниках

Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдалана аналоговое вещание.

"Бланк подписан, и руководство телеканала может его забрать уже сейчас. Мы также ожидаем от телеканала документального подтверждения, что его конечные бенефициары не изменились", - сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко в ходе брифинга.

По словам заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, бланк лицензии выдан раньше срока для того, чтобы снять напряжение в обществе и журналистском коллективе.

"В этот раз произошла манипуляция общественным мнением, манипуляция мнением журналистского коллектива", - отметила она, добавив, что с 29 декабря Нацсовет находился под давлением телеканала "1+1".

В конце декабря "1+1" обнародовал обращение руководства и сотрудников телеканала к президенту, спикеру парламента и премьер-министру Украины, в котором заявил, что администрация президента пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии "1+1".

В свою очередь Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет 15 декабря и попросил телеканал предоставить документальное подтверждение неизменности конечных бенефициаров канала после национализации Приватбанка.