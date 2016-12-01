Причиной прекращения своей работы на канале называют недостаток финансирования.

У Шустера жалуются на отсутствие денег Шустер Live

Телеканал3s.tv прекращает свою работу с 1 января 2017 года.

Как сообщается на официальной странице проекта Шустер.LIVE в Facebook, закрытие канала связано с недостатком финансирования.

"Более года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевиденье в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам приходится попрощаться с любимым делом из-за того, что у нас закончились деньги", – говорится в сообщении.

В обращении канала указывается, что среди представителей бизнеса, к которым обращался за помощью его коллектив, откликнулся лишь один человек.

"Если на протяжении ближайших недель кто-то из них все же откликнется – возможно, у нас выйдет избежать такого финала", – резюмировали на канале.

12 ноября Пресс-служба телеканала 3s.tv заявила о готовящихся обысках на студии и по месту жительства журналиста Савика Шустера.

Напомним, 26 апреля Киевский центр занятости аннулировал лицензию на работу в Украине российскому телеведущему и совладельцу канала 3s.tv Савику Шустеру. В Государственной службе занятости сообщили, что Савику Шустеру аннулировано разрешение на работу в Украине на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные. В ответ на это Шустер объявил голодовку с требованием восстановить его лицензию на работу в Украине.

Позже ГФС обвинила Шустера в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Утром 28 апреля стало известно, что Государственная служба занятости приостановила действие решения Киевского городского центра занятости об аннулирования разрешения на работу Савику Шустеру в Украине до выяснения обстоятельств.