Телеканал "НТН" получил предупреждение за трансляцию передачи про КГБ

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Телеканал сослался на "невнимательность редактора".

"НТН" поплатился за показ чекистов pragagid.ru

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "НТН" за трансляцию передачи с положительным образом КГБ, сообщается на сайте Нацсовета.

Нацсовет выявил в ходе мониторинга телеэфира 3 сентября 2016 года трансляцию выпуска "Невероятный побег" передачи "Вещественное доказательство", которая была посвящена положительному образу полковника КГБ, что нарушает законодательство.

По данным Нацсовета, компания признала нарушение, заявив, что это была ошибка редактора, который не внимательно просмотрел материал. К нему были приняты административные меры.

"Члены Национального совета отметили, что это уже вторая подобная ошибка канала. Принято решение применить к телерадиокомпании санкцию "объявление предупреждения". В течение месяца лицензиат должен привести в соответствие свою деятельность нормам законодательства и условиям лицензии", - отмечается в заявлении Нацсовета.

Ранее НТН уже получал предупреждение из-за трансляции выпуска телесериала "Легенды уголовного розыска".