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Телеканал "112" возглавил Егор Бенкендорф

10 ноября в 12:30

Бенкендорф утверждает, что ему предлагали "работу в одном из европейских медиа-холдингов", но любовь к Украине оказалась сильнее.

Егор Бенкендорф
Стало известно, кто будет руководить телеканалом "112"
telekritika.ua
Телеканал "112 Украина" возглавил бывший руководитель телеканала "Интер" и УТ-1 Егор Бенкендорф.

"С сегодняшнего дня я приступаю к работе на телеканале "112 Украина" в должности Генерального директора телеканала", - цитирует его заявление "Детектор медіа" (орфография сохранена).

Бенкендорф также сообщил, что у него "было предложение по работе в одном из европейских медиа-холдингов". "Но я люблю свою страну и буду жить и работать только в Украине", - добавил он.

Напомним, что Егор Бенкендорф занимал пост главы правления телеканала "Интер" с февраля 2013 года до сентября 2016 года. До этого три года был генеральным директором "Первого национального" (УТ-1).

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Тэги Бенкендорф телеканалы Интер
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