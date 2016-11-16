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Телебашня на горе Карачун вскоре начнет трансляцию украинских каналов

16 ноября в 21:07

Телевышка вещает в тестовом режиме на территории Донецкой и Луганской областей. 

Карачун
Телебашня на Карачуне готова вещать на Донбасс

Башня на горе Карачун под Славянском уже возведена и ведет вещание в тестовом режиме на Донецкую и Луганскую области, включая неподконтрольную территорию. 

"На территории Луганской и Донецкой областей установлено 69 телевизионных передатчиков и около 10 радиопередатчиков установится в ближайший месяц. Почти все оборудование стоимостью 60 миллионов гривень было получено с помощью международных партнеров", - заявила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова в интервью hromadskeradio.org

По ее словам, в эту стоимость входит и телебашня для Луганской области, которую также планируется установить. 

По данным экс-министра, противник постоянно глушит украинские телеканалы и радио, поэтому возобновление работы телебашни крайне важно для восстановления информационного пространства Украины на территории Донбасса.

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Летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. Тогда это лишило украинского эфирного вещания значительную территорию Донецкой области. 

По материалам: hromadskeradio.org
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Тэги Донецк Украина Луганск Карачун телебашня телевышка
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