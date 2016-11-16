Телебашня на горе Карачун вскоре начнет трансляцию украинских каналов

Телевышка вещает в тестовом режиме на территории Донецкой и Луганской областей.

Телебашня на Карачуне готова вещать на Донбасс

Башня на горе Карачун под Славянском уже возведена и ведет вещание в тестовом режиме на Донецкую и Луганскую области, включая неподконтрольную территорию.

"На территории Луганской и Донецкой областей установлено 69 телевизионных передатчиков и около 10 радиопередатчиков установится в ближайший месяц. Почти все оборудование стоимостью 60 миллионов гривень было получено с помощью международных партнеров", - заявила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова в интервью hromadskeradio.org.

По ее словам, в эту стоимость входит и телебашня для Луганской области, которую также планируется установить.

По данным экс-министра, противник постоянно глушит украинские телеканалы и радио, поэтому возобновление работы телебашни крайне важно для восстановления информационного пространства Украины на территории Донбасса.

Летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. Тогда это лишило украинского эфирного вещания значительную территорию Донецкой области.