"Тедис Украина" уплатила 300 миллионов штрафа, у руководства идут обыски –Луценко

ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.

Сотрудники ГПУ проводят обыски у руководства "Тедис Украина" e.kryzhanivsky / Depositphotos

Компания "" уплатила 300 миллионов гривень штрафа, а у ее руководства в сейчас проходят обыски, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал Луценко в Facebook.

По словам генпрокурора, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении "Тедис Украина" может стать причиной для отставки руководства Антимонопольного комитета Украины.