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"Тедис Украина" уплатила 300 миллионов штрафа, у руководства идут обыски –Луценко

26 апреля в 15:47

ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.

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Сотрудники ГПУ проводят обыски у руководства "Тедис Украина"
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Компания "Тедис Украина" уплатила 300 миллионов гривень штрафа, а у ее руководства в сейчас проходят обыски, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал Луценко в Facebook.

По словам генпрокурора, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.

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Ранее сообщалось, что расследование в отношении "Тедис Украина" может стать причиной для отставки руководства Антимонопольного комитета Украины.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина штраф Луценко обыск ГПУ
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