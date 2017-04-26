"Тедис Украина" уплатила 300 миллионов штрафа, у руководства идут обыски –Луценко

ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.
"Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис. Только что фирма уплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал Луценко в Facebook.
По словам генпрокурора, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Тедис - граждан РФ.
Ранее сообщалось, что расследование в отношении "Тедис Украина" может стать причиной для отставки руководства Антимонопольного комитета Украины.
ZN.UA