Тайник с БТР и артиллерийскими боеприпасами под Киевом оказался складом магазина с муляжами

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Магазин продавал товары для учебных центров по обращению с оружием, телевизионных съемок.

Все изъятое "оружие" является макетами и не несет опасности pravda.com.ua

Обнаруженный правоохранителями 4 ноября склад артиллерийских боеприпасов под Киевом оказался складом магазина, который продает макеты вооружений, сообщил владелец магазина Геннадий Конев.

По его словам, правоохранители проводили обыск, хотя у магазина были все необходимые документы на макеты, к тому же, ранее склад уже пережил одну проверку.

"Это какой-то беспредел. Мы вызвали полицию, чтобы они зафиксировали нарушение, потому что у нас украли товары бытового потребления. Забрали строительный инструмент, зарядные устройства, даже ложки и миски украли. Мы были на месте, с адвокатом вчера 5:00 стояли под дверью, но меня так и не впустил прокурор ", - рассказал Конев, передает "Украинская правда. Киев".

"Ворвались, разбили видеокамеры. Зачем их было разбивать? Мы бы все же показали. Загрузили все, что смогли и увезли. У нас свидетель есть - охранник, которого держали под автоматом. Все забрали. Протокол удаленного нам не дали, хотя мы просили у прокурора. БТР мой снова проверяют, которому много лет, на который есть все документы ", - сказал Конев.

Как рассказала работник магазина Елена, все изъятое "оружие" является макетами и не несет опасности.

"Все товары у нас уже были проверены-перепроверены, они знают, что все деактивировано и по закону после порезки это уже не называется оружием - это товары народного потребления, макеты массогабаритные. На все эти макеты есть документы, предоставленные Научно-исследовательским экспертно криминалистическим центром МВД, также документы о результатах предыдущих обысков ", - сказала Елена.

Она добавила, что весь товар, который показали на фото правоохранители, официально продается в магазине "Историческая оружие" в Киеве и через сайт магазина. "На сайте на каждом фото товара видна надпись" учебная "или ММГ, на каждый товар есть документ о деактивацию, выданный НИЭКЦ", - отметила Елена.

По ее словам, в это же время проводили обыск и в магазине. "Здесь претензий нет - все было цивилизованно, и эксперт по результатам обыска подтвердил, что весь товар соответствует товарам народного потребления. Это тот же товар, что и на складе изъяли", - пояснила Елена.



Она добавила, что товары из их магазина покупали учебные центры, школы для обучения обращению с оружием, любители, телевизионщики для съемок и тому подобное.

ОБНОВЛЕНО: Тем временем в пресс-службе прокуратуры Киева заявляют, что в помещении было обнаружено оборудование, на котором - по всем признакам - осуществлялся ремонт и переделка оружия.



"Сейчас владелец этого состава (местный предприниматель - ред.) Вызван на допрос ... Никаких подтверждающих документов о законности происхождения предметов, обнаруженных в бункере, и приобретение оборудования для переработки оружия ним до сих пор не предоставлено", - говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, в июне правоохранители обнаружили огромный склад оружия в Запорожье. Там находились 38 гранатометов, огнемет, пулемет ПКТ, 111 ручных гранат, пять мин направленного действия МОН50, 74 тротиловые шашки, а также почти два десятка ящиков с автоматными патронами.