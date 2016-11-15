"Тарифный майдан" решили отложить

Митинг проведут на несколько недель позже из-за информации о возможных провокациях.

Мураев рассказал, почем "тарифного майдана" пока не будет Оппозиционный блок

Организаторы решили отложить митинг "Тарифное сопротивление", ранее запланированный на 19 ноября в Киеве и других крупных городах Украины, сообщил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире программы "Свобода слова" на ICTV Мураев сообщил, что акцию отложили на несколько дней в связи с информацией о провокациях, которые впоследствии якобы могли послужить причиной введения военного положения, пишет "Украинская правда".

Ранее глава СБУ Василий Грицак связывал акцию "Тарифное сопротивление" с планами России дестабилизировать ситуацию в Украине.

4 ноября Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины располагает новыми документами с планами дестабилизации ситуации в 10-15 регионах Украины.

Ранее украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, который содержит план по дестабилизации Украины "Шатун".