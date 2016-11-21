Танк террористов обстрелял Красногоровку

Под Марьинкой оккупанты задействовали БТР.

Штаб сообщил о сокращении количества обстрелов в зоне АТО vk.com/strelkov_info

Пресс-центр штаба АТО сообщил о снижении интенсивности обстрелов в зоне проведения. В понедельник, 21 ноября, боевики российско-террористических формирований семь раз нарушили режим прекращения огня.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении. По Красногоровке вел огонь танк противника, Широкино и Гнутово оккупанты обстреливали из минометов, а Марьинку из крупнокалиберных пулеметов и орудий БТР.

Зайцево и Авдеевка на донецком направлении подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия, а по Крымскому на Луганщине террористы били из минометов и гранатометов.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".