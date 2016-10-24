Таможенники изъяли у итальянки в Жулянах миллион долларов

Гражданка Италии хотела вывезти в Милан чартерным рейсом около миллиона наличными, утверждают таможенники.

Таможенники выложили в Фейсбук фотографии денег, отобранных у итальянки Сайт ГФС

Таможенники киевского аэропорта ввыявили у гражданки Италии 230 тыс евро и более 783 тыс долларов наличными.

По версии Государственной фискальной службы, деньги были обнаружены во время сканирования багажа.

Пресс-служба ГФС изложила следующую историю: "В ходе проведения устного опроса о наличии валютных средств женщина заявила об их отсутствии и отмечала о наличии у нее дипломатического иммунитета. Предметы, в просканированном таможенниками чемодане, назвала дипломатическим багажом с блокнотами. При этом оказалось, что итальянская дама не имеет дипломатического паспорта, а в чемодане таможенники в присутствии свидетелей насчитали 230 тыс. евро и 783 360 долларов США. Наличные находилась в опечатанных коробках из-под обуви".

В пресс-службе также утверждают, что "уже после обнаружения наличности пассажирка заявила, что не знает, откуда данные средства у нее появились".

Сейчас Киевской городской таможней ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил, валюта изъята. Материалы дела будут переданы в суд для вынесения решения.

Напомним, что в августе Государственная фискальная служба утвердила новые образцы повседневной и парадной формы для сотрудников таможни. Для новой формы сотрудников таможни выбрали очень качественный трикотаж. Один комплект одежды будет обходиться около 500 долларов. В целом на форму для таможенников направят около 200 млн грн.