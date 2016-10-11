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Сына экс-депутата Крука оставили под арестом до 11 декабря

11 октября в 23:09

Генпрокуратура ходатайствовала о возвращении дела в Деснянский суд Киева.

Борис Крук настоящий
Бориса Крука подозревают в соучастии в присвоении бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой более 69 миллионов гривень
Лариса Сарган / Facebook
Деснянский районный суд Киева продлил на 60 дней арест сына бывшего народного депутата Юрия Крука Бориса, которого подозревают в совместном с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой присвоении средств.

"Деснянский суд продлил содержание Крука под стражей еще на два месяца. Прокуратура подала ходатайство в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел о возвращении дела в Деснянский суд", – написала пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter вечером во вторник, 11 октября.

Дугих подробностей дела Сарган не сообщила.

 

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Бориса Крука задержали 23 июня в Киеве и арестовали на следующий день с возможностью внесения 30 миллионов гривень залога. Сотрудники ГПУ провели обыски в Одессе по месту жительства подозреваемого, а также офисных помещениях, где размещается организованный Круком "конвертационный центр".

Его подозревают в соучастии в присвоении бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой более 69 миллионов гривень, предназначавшихся для ремонта зданий ГПУ.

Борис Крук является сыном народного депутата II-VII созывов Юрия Крука.

По материалам: ZN.UA
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