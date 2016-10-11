Сына экс-депутата Крука оставили под арестом до 11 декабря

Генпрокуратура ходатайствовала о возвращении дела в Деснянский суд Киева.

Бориса Крука подозревают в соучастии в присвоении бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой более 69 миллионов гривень Лариса Сарган / Facebook

Деснянский районный суд Киева продлил на 60 дней арест сына бывшего народного депутата Юрия, которого подозревают в совместном с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой присвоении средств.

"Деснянский суд продлил содержание Крука под стражей еще на два месяца. Прокуратура подала ходатайство в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел о возвращении дела в Деснянский суд", – написала пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter вечером во вторник, 11 октября.

Дугих подробностей дела Сарган не сообщила.

Деснянський суд продовжив утримання Крука під вартою ще на 2 місяці. Прокуратура подала клопотання у ВССУ про повернення справи у Десн.суд — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 11 жовтня 2016 р.

Бориса Крука задержали 23 июня в Киеве и арестовали на следующий день с возможностью внесения 30 миллионов гривень залога. Сотрудники ГПУ провели обыски в Одессе по месту жительства подозреваемого, а также офисных помещениях, где размещается организованный Круком "конвертационный центр".

Его подозревают в соучастии в присвоении бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой более 69 миллионов гривень, предназначавшихся для ремонта зданий ГПУ.

Борис Крук является сыном народного депутата II-VII созывов Юрия Крука.