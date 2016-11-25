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Сын Джемилева освобожден из российской колонии

25 ноября в 10:57

Срок заключения Хайсера Джемилева истек, ему разрешили покинуть Россию.

Хайсер Джемилев под стражей
Хайсер Джемилев вышел из российской тюрьмы
Сын лидера крымских татар Хайсер Джемилев вышел из российской тюрьмы, сообщил его адвокат Николай Полозов в Twitter. 

 

Джемилев освобожден из российской исправительной колонии, поскольку срок его заключения истек. Накануне Астраханский областной суд Российской Федерации разрешил Хайсеру Джемилеву покинуть Россию. 

Ранее Полозов сообщил, что трехлетний административный надзор РФ, противозаконно установленный над украинским гражданином Хайсер Джемилевым, отменен. 

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Сын Мустафы Джемилева Хайсер в мае 2013 года застрелил во дворе собственного дома в Бахчисарае Февзи Эдемова. В апреле 2015 года Днепровский суд Киева приговорил Джемилева к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев.

После аннексии Крыма российские власти решили заново расследовать дело. Хайсера Джемилева, которого признали гражданином Украины, вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край, где осудили по статье "убийство по неосторожности" и приговорили к пяти годам лишения свободы. Верховный суд России снизил срок до 3,5 года. Российские власти отказали Украине в экстрадиции заключенного.

Хайсер должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Джемилев тюрьма
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