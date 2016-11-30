Сын Грицака возглавил отдел по надзору за СБУ в прокуратуре Киевской области - СМИ

Ранее Олег Грицак работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева, а также в военной прокуратуре Центрального региона.

Олегу Грицаку поручили контролировать деятельность СБУ Радіо Свобода

Сына главы Службы безопасности УкраиныОлега назначили начальником отдела прокуратуры Киевской области, контролирующего деятельность, сообщили "Українські новини" в среду, 30 ноября, со ссылкой на собственный источник в областной прокуратуре.

"Да, он работае у нас", – сказал собеседник агентства, не став уточнять дату назначения Олега Грицака на должность.

Как сообщает УНН, пресс-служба прокуратуры Киевской области подтвердила эту информацию.

"Олег Грицак был назначен начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службой", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Олег Грицак работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева, а также в военной прокуратуре Центрального региона.

Сын главы СБУ в своей электронной декларации за 2015 год задекларировал 50% квартиры в Киеве площадью 95 квадратных метров, земельниый участок в Киевской области площадью 997 квадратных метров, внедорожник Land Rover 2010 года выпуска, катер Buster XL и два прицепа. При этом годовая зарплата Олега Грицака составила чуть более 110 тысяч гривень.

Его супруга Анна владеет двумя квартирами, автомобилем Mersedes-Benz CLK 240 2002 года выпуска, а также заработала за год 38 тысяч гривень.

Олег и Анна Грицак также задекларировали сбережения: 7 и 5 тысяч долларов наличными соответственно.