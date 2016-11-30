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Сын Грицака возглавил отдел по надзору за СБУ в прокуратуре Киевской области - СМИ

30 ноября в 18:33

Ранее Олег Грицак работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева, а также в военной прокуратуре Центрального региона.

Олег Грицак
Олегу Грицаку поручили контролировать деятельность СБУ
Радіо Свобода
Сына главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега назначили начальником отдела прокуратуры Киевской  области, контролирующего деятельность СБУ, сообщили "Українські новини" в среду, 30 ноября, со ссылкой на собственный источник в областной прокуратуре.

"Да, он работае у нас", – сказал собеседник агентства, не став уточнять дату назначения Олега Грицака на должность.

Как сообщает УНН, пресс-служба прокуратуры Киевской области подтвердила эту информацию.

"Олег Грицак был назначен начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службой", – уточнили в пресс-службе ведомства.

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Ранее Олег Грицак работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева, а также в военной прокуратуре Центрального региона.

Сын главы СБУ в своей электронной декларации за 2015 год задекларировал 50% квартиры в Киеве площадью 95 квадратных метров, земельниый участок в Киевской области площадью 997 квадратных метров, внедорожник Land Rover 2010 года выпуска, катер Buster XL и два прицепа. При этом годовая зарплата Олега Грицака составила чуть более 110 тысяч гривень.

Его супруга Анна владеет двумя квартирами, автомобилем Mersedes-Benz CLK 240 2002 года выпуска, а также заработала за год 38 тысяч гривень.

Олег и Анна Грицак также задекларировали сбережения: 7 и 5 тысяч долларов наличными соответственно.

По материалам: ZN.UA , Українські новини , УНН ,
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Тэги Грицак СБУ Киев прокуратура
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